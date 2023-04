Amritpal Singh latest news: अमृतपाल सिंह और पपलप्रीत हुए अलग, किसी डेरे में घूमता नजर आया पपलप्रीत

Punjab Police Operation Amritpal Singh latest news in Hindi: पंजाब पुलिस द्वारा 'वारिस पंजाब दे' के मुखिया अमृतपाल सिंह की तलाश की जा रही है और ऐसे में अब तक अमृतपाल की 2 वीडिओ और 1 आडिओ सामने आ चुके हैं. अब तक बताया जा रहा था कि अमृतपाल और पपलप्रीत एक साथ थे लेकिन अब खबर आ रही है कि वो दोनों अलग हो गए हैं.

अमृतपाल सिंह और पपलप्रीत अलग हो गए हैं और ऐसे में पपलप्रीत किसी डेरे में घूमता हुआ नजर आया है. हालांकि यह डेरा कहां है, इसकी अभी जानकरी नहीं मिल पाई है. कहा जा रहा है कि होशियारपुर में ही दोनो अलग हो गए थे और यह वीडियो किसी डेरे की है.

'ऑपरेशन अमृतपाल सिंह' (Amritpal Singh latest news) को लेकर पिछले दिनों से होशियारपुर के एक गांव में सर्च अभियान चलाया जा रहा है. वहीं देर शाम होशियारपुर के रंधावा सुगर मिल के बाहर भारी पुलिस बल को बुलाया गया है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में सर्च अभियान को शुरू किया जा सकता है.

हालांकि सुगर मिल में पंजाब पुलिस के जितने भी मुलाजम पहुंचे वो सब अपने निजी वाहनों से आए हैं.

हाल ही में अमृतपाल सिंह से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई थी कि 'वारिस पंजाब दे' के मुखिया को लेकर पाकिस्तानी खुफिया ऐजेंसी ISI ने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है.

तफ्तीश के दौरान यह सामने आया था कि अमृतपाल सिंह के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधे संपर्क थे. बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह को पंजाब में माहौल खराब करने के मकसद से आईएसआई के K2 डेस्क ( कश्मीर खालिस्तान) ने प्लांट किया था, लेकिन समय रहते अमृतपाल के नापाक मनसूबे सामने आ गए.

इसी के चलते अमृतपाल सिंह ISI का एक डेड एसेट बन गया है और बताया जा रहा है कि आईएसआई अपने प्लान बी पर काम कर रही है, यानी वो अमृतपाल को नुकसान कर पंजाब को सुलगाने की कोशिश कर सकती है.

