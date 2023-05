Amritsar Blast Latest Update: अमृतसर में हुए धमाके में आतंकी ऐंगल? जांच के लिए पहुंची NIA और NSG!

Amritsar Blast near Golden Temple Latest Update News in Hindi today: अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेंपल के पास विरासती मार्ग पर 32 घंटों में दो धमाकों के बाद अब देश की सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई हैं. इस मामले की जांच के लिए पहले एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और अब मंगलवार की सुबह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के एकेपर्ट्स भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं.

इस दौरान NSG की टीम मौके पर पहुंच कर सबूत इक्ठे कर रही है. बता दें कि अमृतसर के विरासती मार्ग पर स्थित सारागढ़ी पार्किंग के नजदीक शनिवार की देर रात एक धमाका हुआ और फिर सोमवार की सुबह दोबारा एक धमाका हुआ. इस दौरान पंजाब पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने दावा किया था की यह धमाका हल्के स्तर का था.

हालांकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला होने के कारण अब देश की जांच एजेंसी इस मामले की जांच में जुट गई है और जांच कई एंगल से की जा रही है. क्या यह किसी की शरारत थी या साजिश? इन दोनों एंगल पर जांच की जा रही है.

बताया जा रहा है कि धमाके को अंजाम देने वालों ने घटना को अंजाम देने से पहले होम वर्क किया था और इस लंबे विरासती मार्ग के उस इलाके को ढूंढा जिसको आसपास के सीसीटीवी कवर नहीं करते हैं. उन्होंने उसी जगह को निशाना बनाया. हालांकि पुलिस द्वारा कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और कई संदिग्ध की एक सूची भी तैयार की गई है.

अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर हुए धमाकों में एक बड़ा खुलासा भी सामने आया था. बताया जा रहा है कि विस्फोटक किसी कंटेनर में लाया गया था जो सारागढ़ी पार्किंग में रखा गया था.

