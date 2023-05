Amritsar Blast News: अमृतसर धमाके में बड़ा खुलासा, कंटेनर में लाया गया था विस्फोटक पदार्थ

Amritsar Blast near Golden Temple News in Hindi: अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट में हुए धमाकों में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है. अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब के बाहर शनिवार देर रात एक धमाका हुआ था जिसमें तीन लोगों को चोट आई थी. पुलिस इसकी जांच कर ही रही थी कि सोमवार सुबह करीब साढ़े छह बजे उसी जगह पर एक और धमाका हुआ.

आपको बता दें कि 30 घंटे के अंदर हुए दोनों धमाके लो इंटेंसिटी के थे. पुलिस को मौके से डेटोनेटर नहीं मिला है. बताया जा रहा है कि विस्फोटक किसी कंटेनर में लाए गए थे, जो सारागढ़ी पार्किंग में रखे थे.

डीजीपी ने सोमवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया और इसके बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और साथ ही फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है और धमाके को लेकर हर पहलू से जांच की जा रही है.

डीजीपी ने कहा कि जांच हो रही है कि यह किसी की शरारत है, या संगठित तरीके से धमाका किया गया है. डीजीपी ने कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज की जांच करेंगे और मौके पर उपस्थित लोगों के बयान लेंगे.

मौके से पोटेशियम सल्फेट और सल्फर मिलने की बात पर डीजीपी ने कहा कि ये बाजार से आसानी से मिल जाते हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस लोगों की सुरक्षा करने में सक्षम है और लोगों को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है.

गौरव यादव ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें, पुलिस इसकी पूरी जानकारी अपने ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडल पर डालेगी।

