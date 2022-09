ਆਸਟੇਰਲੀਆ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ PR ਦੀ ਹੱਦ 35,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,95,000 ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਕਲੇਅਰ ਓ'ਨੀਲ (Clare O'Neil) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ 30 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਓ'ਨੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਨਰਸਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

We want the best and brightest minds from around the world living here – and we want to invite them to become Australian.

An immigration system that is fit for the 21st century and can help our country flourish.

We have a genuine, one-off chance to get this right.

— Clare O'Neil MP (@ClareONeilMP) September 2, 2022