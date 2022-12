Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Bathinda Civil Hospital ਦੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ news ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਜਦੋਂ Bathinda Civil Hospital ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ news ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਰਸ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜੇਰੀਅਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਨਰਸ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ।



ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Gujarat Election 2022: ਪੈਦਲ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਦਿਖਾਇਆ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਸਰਾਮ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Sofia Ansari new video: ਸੋਫੀਆ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

(For more news from Bathinda, stay tuned to Zee PHH)