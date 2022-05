पहले भगवंत मान ने हटाई थी सुरक्षा..अब Sidhu Moosewala की हत्या पर तोड़ी चुप्पी!

Sidhu Moosewala-चंडीगढ़- पंजाब के मशहूर सिंगर और कांग्रेस नेता शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ ​​सिद्धू मूसेवाला की मौत पर पूरा देश रो रहा है. रविवार शाम गोलियों से भूनकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई.

सिद्धू मूसेवाला अपनी कार से कहीं जा रहे थे. उसी दौरान हमलवरों ने उनपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. जिस कारण सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई.

मूसेवाला को मिलती थी धमकियां...

बीते दिन शनिवार को ही पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मूसेवाला की सुरक्षा वापस ली थी. सिद्धू मूसेवाला को जान से मारने की धमकियां मिलती रहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब के सीएम ने उनकी सुरक्षा को कम कर दिया. कुछ घंटों बाद ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया.

सीएम मान पर भड़के लोग...

लोगों का गुस्सा अब पंजाब के सीएम भगवंत मान पर फूट रहा है. पूरा देश मान पर भड़क रहा है. लोग उन्हें सिद्धू मूसेवाला की मौत का जिम्मेवार बता रहे हैं. इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री ने भगवंत मान ने सिद्धू की मौत पर जवाब दिया है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान का ट्वीट...

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए लिखा, “सिद्धू मूसेवाला की जघन्य हत्या से मैं स्तब्ध और दुखी हूं. इसमें शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के साथ हैं. मैं सभी से शांत रहने की अपील करता हूं.”

I am Shocked and Deeply saddened by the gruesome murder of Siddhu Moosewala. Nobody involved will be spared. My thoughts and prayers are with his family and his fans across the world. I appeal everyone to stay calm.

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 29, 2022