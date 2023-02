Ram Rahim news: 'ਬਲਾਤਕਾਰੀ' ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਐਲਬਮ 'Mere Desh Ki Jawani'

Gurmeet Ram Rahim Singh news: ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ Gurmeet Ram Rahim Singh ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀਡੀਓ ਐਲਬਮ 'Mere Desh Ki Jawani' ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ‘ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਜਵਾਨੀ’ ਨਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਬਲਾਤਕਾਰੀ' Gurmeet Ram Rahim Singh ਵੱਲੋਂ 'Mere Desh Ki Jawani' ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਗਾਇਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਪੋਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

