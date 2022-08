ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ Punsup ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਨਸਪ (Punsup) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ’ਚ ਹੋਇਆ ਘਪਲਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ (Zero Tolerance) ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ (Lal Chand Kataruchak) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਨਸਪ (Punsup) ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20,294 ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਕ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸੈਪਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

As per directions of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Lal Chand Kataruchak, MD PUNSUP, Amrit Kaur Gill has dismissed Gurinder Singh, Inspector Grade-1, posted at Patiala-l Centre (Patiala) for embezzling 20294 wheat bags & other stocks valuing around ₹3 crore. pic.twitter.com/tCoVHU4TTo

