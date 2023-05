PBKS vs MI, IPL 2023: मोहाली के पीसीए स्टेडियम में आज आखरी मैच रहेगा यादगार या बारिश की होगी बौछार?

IPL 2023, PBKS vs MI Mohali Weather Update: मोहाली के पीसीए स्टेडियम (Mohali PCA stadium) में आज यानी बुधवार को आईपीएल का आखरी मैच होना है और यह मुकाबले पंजाब बनाम मुंबई का है. यह इस स्टेडियम का आखरी मैच है और इसके बाद इस स्टेडियम में कोई मैच नहीं होगा.

ऐसा इसलिए क्योंकि अगले साल से आईपीएल मोहाली के मुल्लांपुर में महाराजा यादविंद्र क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जो की लगभग तैयार है. ऐसे में पंजाब के फैंस और पीसीए अधिकारी यही चाहेंगे कि इस स्टेडियम में आज आखरी मैच यादगार रहे लेकिन आज के मैच पर बारिश का साया बना हुआ है.

बता दें कि मोहाली में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रही है और ऐसे में हर कोई दुविधा में है कि आज मैच हो पाएगा या नहीं. हालांकि मोहाली के पीसीए स्टेडियम (Mohali PCA stadium) के अधिकारी का कहना है कि उनको ग्राउंड तैयार करने के लिए महज़ 45 मिनट का समय चाहिए जिसके बाद वह ग्राउंड को मैच के लिए तैयार कर सकते हैं.

यानी अगर बारिश शाम तक रुक जाती है तो मैच हो सकता है. मौसम की बात करें तो आज शाम 3 बजे तक बारिश होने की संभावना है लेकिन यह महज़ भविष्यवाणी है जो की पहले भी कई बार गलत साबित हुई है.

हालांकि इस स्टोरी के फ़ाइल करते समय तक मौसम साफ़ होता दिखाई दे रहा है लिहाज़ा उम्मीद लगाई जा सकती है कि आज का मैच मुमकिन है. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पंजाब अभी 9 में से 5 मैच जीती हैऔर वहीं मुंबई 8 में से 4 मैच जीती है.

आज जो भी टीम जीतती है वो प्लेऑफ के और करीब पहुंच जाएगी लेकिन हारने वाली टीम का सफर और मुश्किल हो जाएगा.

