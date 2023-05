Goldy Brar News: गोल्डी बरार का नाम कनाडा के 25 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल

Goldy Brar Most Wanted in Canada Latest News in Hindi: पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड (Sidhu Moosewala murder case) के मास्टरमाइंड गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का नाम अब भारत के साथ-साथ कनाडा के मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में भी शामिल हो गया है.

कनाडा के टॉप 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में गोल्डी बराड़ का नाम शामिल किया गया है. कनाडा की सरकार ने गोल्डी बराड़ को "बी ऑन द लुक आउट" (BOLO) सूची में रखा है.

गौरतलब है कि गोल्डी बराड़ गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी है विदेश में बैठकर बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा है. कनाडा सरकार की इस सूची में गोल्डी बराड़ का नाम 15वें स्थान (Goldy Brar Most Wanted in Canada Latest News in Hindi) पर है. बताया जा रहा है कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) के कहने पर गोल्डी को इस सूची में शामिल किया गया है. यह भी बताया जा रहा है कि कनाडा पुलिस द्वारा गोल्डी बराड़ पर यह एक्शन इंटरपोल के कहने पर लिया गया है.

इंटरपोल से मिली जानकारी के मुताबिक गोल्डी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, जो की भारत सरकार के कहने पर जारी किया गया था. गोल्डी बराड़, जो की भारत में पहले ही वांटेड है, उस पर हत्या, आपराधिक साजिश और अवैध हथियारों की सप्लाई, जैसे संगीन इलज़ाम लगे हुए हैं.

Goldy Brar News: कहां है गोल्डी बराड़?

कहा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ कनाडा छोड़ कर भाग चूका है और इस वक्त वो शायद अमरीका में छिपा हुआ है. खुफिया एजेंसियों का कहना है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल (Sidhu Moosewala murder case) के वक्त गोल्डी बराड़ कनाडा में था लेकिन कत्ल के बाद वह भारतीय खुफिया एजेंसियों और मूसेवाला के प्रशंसकों के निशाने पर आ गया जिसके बाद वह अमरीका के कैलिफोर्निया की फ्रेसनो (FRESNO) सिटी में छिप गया.

