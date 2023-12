IPL 2024 Punjab Kings Players List: जानें आईपीएल में पंजाब किंग्स के हाथ लगे कौन से खिलाड़ी

IPL 2024 Punjab Kings Squad: आईपीएल 2024 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी मंगलवार को दुबई में हो रही है. ऐसे में इस खबर में जानिए पंजाब किंग्स के टीम में किन-किन खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाई है.

इन खिलाड़ियों के नाम हुए पक्के (IPL 2024 Punjab Kings Players List)

बता दें, पंजाब किंग्स ने हर्षल पटेल को 11.75 करोड़ रूपए में खरीदा. जानकारी के अनुसार, हर्षल पटेल की बेस प्राइज 2 करोड़ रूपए थी. वहीं, इस गेंदबाज के लिए पंजाब किंग्स के अलावा गुजरात टाइटंस और लखनऊ ने भी बिडिंग की.

