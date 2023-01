''ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ'' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖਕ ਕੇ.ਐਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ

KS Bhagwan statement news: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕੇਐਸ ਭਗਵਾਨ 'ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ' ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਸੀਤਾ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਐਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ' ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਹਰ ਦੁਪਹਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ'।

ਲੇਖਕ ਕੇਐਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਂਡਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਚਰਿਤਮਾਨਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਦੁਪਿਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੀਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।"

(Lord) Rama would sit with Sita in the afternoon & spend the rest of the day drinking...He sent his wife Sita into the forest &didn't bother about her...He chopped off the head of Shambuka, a Shudra, who was sitting in penance under a tree. How can he be ideal?: KS Bhagawan(20.1) pic.twitter.com/3qflAO1vV6

— ANI (@ANI) January 22, 2023