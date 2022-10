ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਘੇਰੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ-ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਲਰਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ’ਚ ਟੌਪਰ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਟੌਪਰ (Topper) ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 29-8-2021 ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਉਸਨੇ 21.75 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲਰਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

. @Akali_Dal_ demands immediate scrapping of Naib Tehsildar recruitment process & initiation of a CBI probe into the multi-crore scam. 11 out of 19 students selected in general category belong to one area of CM @BhagwantMann’s district. 1/2 pic.twitter.com/g0pWghx9Cs

— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) October 10, 2022