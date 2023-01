ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ’ਚ ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

Sports Minister on New Policy: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ (Gurmeet Singh Meet Hayer) ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ (Sports Minister) ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ ਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ ਕੋਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹੇਲੂ (Rajendra Singh Rahelu) ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ (Silver Medal) ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (Paramjit Kumar) ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

During meeting with Paralympic Medalist & coach Rajinder Singh Rahelu & Silver medalist of World Powerlifting Championship Paramjit Kumar, Sports Minister @Meet_Hayer said that para players will be given special attention in new sports policy being prepared by Sports Department. pic.twitter.com/Pqj7I1mZtk

