Parkash Singh Badal Health Update: प्रकाश सिंह बादल के स्वास्थ को लेकर फोर्टिस अस्पताल ने जारी किया बयान

Parkash Singh Badal Health Update: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल (Fortis Hospital) में भर्ती हैं.

इस दौरान फोर्टिस अस्पताल (Fortis Hospital) ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल को आईसीयू में कड़ी निगरानी में रखा गया है.

शिरोमणि अकाली दल के अनुसार शुक्रवार को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद प्रकाश सिंह बादल को आईसीयू में भर्ती कराया गया था. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को प्रकाश सिंह बादल के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना बी की.

राजनाथ सिंह, जो खुद 20 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल से भी बातचीत की.

रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, "श्री सुखबीर बादल से बात की और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, जो अस्पताल में भर्ती हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं."

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुखबीर बादल से उनके पिता के स्वस्थ संबंधी जानकारी ली थी. शाह ने शुक्रवार को ट्वीट किया, "यह जानकर चिंतित हूं कि दिग्गज नेता श्री प्रकाश सिंह बादल जी अस्वस्थ हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. श्री सुखबीर सिंह बादल जी के साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में टेलीफोन पर चर्चा की. मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

