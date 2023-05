Priyanka Chopra News: न्यूयॉर्क के कार्यक्रम में पैपराजी के व्यवहार से हैरान हुई प्रियंका चोपड़ा!

Priyanka Chopra 'Love Again' Premiere in New York News: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी एक्टिंग और ड्रेसिंग के लिए जानी जाती है. वो ना सिर्फ भारतीय फिल्मों में बल्कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर में भी काम कर रही है. बीते कल एक्ट्रेस अपने पति निक जोनास के साथ न्यूयॉर्क के AMC Lincoln Square में अपनी नई फिल्म 'लव अगेन' के प्रीमियर के लिए गई थी जहां एक्ट्रेस ने ब्लश ब्लू गाउन के साथ पफी स्कर्ट और पीठ पर एक जाइंट बो पहना था.

उसने अपने बालों को सीधा किया हुआ था और एक साधारण हार पहना हुआ था और वहीं निक ने ग्रे सूट पहना था. प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि वह न्यूयॉर्क में 'लव अगेन' के प्रीमियर के दौरान गिर पड़ी थी.

बता दें कि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने खुलासा किया कि वह हाल ही में न्यूयॉर्क में अपनी फिल्म 'लव अगेन' के प्रीमियर के दौरान गिर पड़ी थीं. एक नए इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा कि वह अपने 'बट' के बल गिर गईं और वह तब हैरान रह गई जब वहां की पैपराजी ने उनकी तस्वीरें क्लिक करने के बजाय अपने कैमरे नीचे रख दिए और कहा की 'आप अपना समय लें'.

उन्होंने यह भी कहा, "मैंने अपने 23 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा, सभी ने अपने कैमरे नीचे कर दिए और कहा, 'इसके बारे में चिंता न करें, प्लीज़ अपना समय लें'. मैं एक सेकंड के लिए हैरान रह गई थी. एक्ट्रेस ने बताया कि अब तक, मेरे गिरने की सोशल मीडिया पर कोई क्लिप नहीं आई है. "कितना अच्छा है कि मुझे 5 लोगों से मदद मिली थी और मेरे पति मुझे बचाने के लिए सामने आए थे," प्रियंका चोपड़ा ने कहा.

यह भी पढ़ें: 'The Kerala Story' movie real story: सच्ची कहानी या प्रचार? जानिए 'द केरल स्टोरी' के बारे में ख़ास बातें

न्यूयॉर्क पैपराजी के इस अच्छे व्यवहार से एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बहुत ही खुश हुई. ऐसे में लोगों ने बहुत तरह की प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने कहा कि अगर ऐसी घटना भारत में उनके साथ होती तो वे अब तक उप्स मोमेंट का शिकार हो जाती और उन्हें लोगो द्वारा ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता.

यह भी पढ़ें: Raghav Chadha-Parineeti Chopra Engagement: इस तारीख को होगी परिणीति चोपड़ा व राघव चड्ढा की सगाई

(For more news apart from Priyanka Chopra 'Love Again' Premiere in New York News, stay tuned to Zee PHH)