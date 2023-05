Raghav Chadha-Parineeti Chopra Engagement: इस तारीख को होगी परिणीति चोपड़ा व राघव चड्ढा की सगाई

Raghav Chadha and Parineeti Chopra Engagement Date News in Hindi: पंजाब राज्यसभा सांसद व आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता राघव चड्ढा जल्द ही शादी के बंधन में बांधने जा रहे हैं. और इनकी शादी किसी और से नहीं बल्कि बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा से होने जा रही है. इसी बीच परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई की खबरें सामने आ रही हैं.

बता दें कि IANS की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाली 13 मई को परिणीति चोपड़ा और राघव चड्‌ढा सगाई करने जा रहे हैं. हाल ही दोनों एक दूसरे के साथ की बार दिखाई दिए जिसके बाद से ही दोनों की शादी की चर्चा शुरू हो गई थी.

हालांकि दोनों ने इसको लेकर चुप्पी साधी हुई थी. मिली जानकारी के मुताबिक परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई दिल्ली में हो सकती है जिसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं.

परिणीति चोपड़ा पहले ही दिल्ली आ चुकी हैं. हालांकि दोनों की शादी कब होगी इस संबंधी कोई खबर सामने नहीं आई है. गौरतलब है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिक्षामंत्री हरजोत बैंस, विधायक नरिंदर कौर भराज आदि विवाह के बंधन में बांध चुके हैं और अब इस सूची में अगला नाम राघव चड्ढा का है.

हाल ही में दोनों को डिनर डेट पर देखा गया था जहां दोनों एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए दिखाई दिए थे. जहां परिणीति चोपड़ा ब्लैक ड्रेस में नज़र आई थी, वहीं राघव ब्लैक पेंट व शर्ट में नजर आए थे. इतना ही नहीं कुछ ऐसी अफवाहें भी शुरू हो गई थी कि दोनों ने चुपके से शादी कर ली है. लेकिन परिणीति ने इसे नकार दिया था.

