ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਰਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਘੁਰਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਰਮ ਪੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਖੜ ਨੇ ਥਪਥਪਾਈ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਿੱਠ

ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝਿੜਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਇੱਜ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ (Sukhpal Singh Khaira) ਦੁਆਰਾ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 07:02 PM ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

Dear @RajaBrar_INC I’m so relieved dat you’ve listened to public opinion to lift the Dharna before VB office Ludhiana in larger interest of party.I hope now we’ll sit on Dharna against Ashok Mittal Mp for 100 Cr land grab at Lpu Phagwara that’ll expose d misdeeds of @BhagwantMann https://t.co/WJmqMRqG9Z

— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) August 27, 2022