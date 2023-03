Punjab culture in Varisu: साउथ एक्टर विजय की फिल्म 'वरिसु' में दिखे पंजाब के रंग, देखें वीडिओ

Punjab culture in South actor Vijay's film Varisu news: आज के समय में अगर फिल्मों की बात करें तो भारत में साउथ की फ़िल्में ज्यादा देखी जाती हैं. पंजाब में भी साउथ की फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है और मेकर्स को भी इसके बारे में पता है. हाल ही में रिलीज़ हुई एक्टर विजय की फिल्म वरिसु में भी पंजाब के रंग देखने को मिले.

पहले साउथ की फ़िल्मों को रिलीज़ होने के बहुत समय बाद हिंदी में डब किया जाता था, लेकिन अब साउथ फिल्मों के लिए नार्थ के लोगों का क्रेज देखते हुए मेकर्स द्वारा फिल्मों का हिंदी डब भी साथ के साथ ही रिलीज़ किया जाता है.

जबसे फिल्म इंडस्ट्री ने पैन इंडिया फिल्म का सिद्धांत अपनाया है, तब से लगभग हर पैन इंडिया फिल्म में भारत की हर संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया जाता है. इस दौरान पंजाब की संस्कृति और रंग को दिखाने के लिए साउथ एक्टर विजय की फिल्म 'वरिसु' में होला मोहल्ला की थीम को अपनाया गया.

फिल्म वरिसु के गीत 'Vaa Thalaivaa' में देखा जा सकता है कि एक्टर विजय भारत के टूर पर निकलते हैं और वह जितने भी राज्यों से निकलते हैं उस दौरान उस जगह की संस्कृति को दिखाया जाता है.

ऐसे में पंजाब की संस्कृति के रूप में गतका, निहंग और पगड़ी पहने सरदार दिखाए हुए हैं, जो कि एक्टर विजय के साथ खूब जोश से डांस कर रहे हैं. इसके साथ ही पीछे बैकग्राउंड में गुरुद्वारा का सेट लगा हुआ है जहां सबसे ऊपर पंजाबी में गुरबाणी की एक पंक्ति लिखी हुई है.

