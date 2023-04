Punjab News: श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे डीजीपी गौरव यादव, अमृतपाल सिंह को लेकर दिया बड़ा बयान

Punjab DGP Gaurav Yadav on Amritpal Singh during Sri Harmandir Sahib visit: पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोमवार को अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका. इसी बीच उन्होंने अमृतपाल सिंह को लेकर एक बयान भी दिया और कहा कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

डीजीपी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के आईएसआई के मंसूबे पंजाब में कभी कामयाब नहीं होंगे और यह भी कहा कि पंजाब के लोग विकास और शांति चाहते हैं.

अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने के बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने राज्य में अमन और शांति की दुआ मांगी. इसके साथ ही उन्होंने जिले में सुरक्षा व्यवस्था का भी जायज़ा लिया.

बता दें कि पंजाब पुलिस द्वारा 18 मार्च से 'ऑपरेशन अमृतपाल सिंह' चलाया गया था, लेकिन अब तक 'वारिस पंजाब दे' का मुखिया फरार है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

हालांकि अमृतपाल सिंह पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा है. 18 मार्च के बाद कुछ समय तक लोगों को लगा कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उन्हें इस बारे में नहीं बताया गया है. हालांकि 18 मार्च से पंजाब पुलिस लगातार यही कह रही है कि 'वारिस पंजाब दे' का मुखिया अभी भी फरार ही है.

18 मार्च से कुछ दिनों बाद, जब यह खबर फैली कि अमृतपाल सिंह कुछ शर्तों के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं, अमृतपाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें लोगों को बताया गया कि वह बिलकुल ठीक है. इसके बाद उसका एक और वीडियो भी सामने आया था.

