Punjab News: कॉलेज की दीवारों पर लिखे खालिस्तानी समर्थक नारे

Punjab Khalistan News today in Hindi: पंजाब से इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि तलवंडी साबो में बैसाखी से पहले माता साहिब कौर गर्ल्स कॉलेज की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे (Khalistan slogans on Mata Sahib Kaur Girls College wall) लिखे हुए मिले. इस बार ये नारे 324वें खालसा साजना दिवस से चार दिन पहले बठिंडा के तलवंडी साबो में लिखे हुए मिले हैं.

जहां बैसाखी और खालसा सजना दिवस के मौके पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वहां ऐसे खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे हुए मिलना पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है.

बताया जा रहा है कि आतंकी गुरूपंतवंत सिंह पन्नू ने ये नारे तलवंडी साबो में माता साहिब कौर गर्ल्स कॉलेज के बाहर लिखवाए (Khalistan slogans on Mata Sahib Kaur Girls College wall) गए हैं. पन्नू ने यह वीडियो भी वायरल किया है जिसमें वह साफ कह रहा है कि पंजाब के लिए खालिस्तान ही एकमात्र समाधान है. बैसाखी के मद्देनजर पुलिस द्वारा दवा किया जा रहा है कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

इस बीच कॉलेज की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे जाने के बाद अब पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. माता साहिब कौर गर्ल्स कॉलेज के बोर्ड और दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ मिला और एसएफजे का झंडा भी लगा हुए मिला है.

गौरतलब है कि कुछ दिनों बाद खालसा साजना दिवस और बैसाखी के अवसर पर तलवंडी साबो स्थित श्री दमदमा साहिब में विशेष धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर श्री दमदमा साहिब के पास विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसके बावजूद आतंकी पन्नू द्वारा यहां खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जाते रहे हैं.

बता दें कि अमृतपाल सिंह के मुद्दे के साथ खालिस्तान का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है और ऐसे में पंजाब पुलिस फिलहाल अमृतपाल को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है.

