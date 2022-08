ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੋਕਾ ਖ਼ਤਮ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਠੋਕਿਆ ਦਾਅਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 24.15 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਆਮਦਨ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ 366 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

Finance, Planning, Excise and Taxation Minister @HarpalCheemaMLA said that the state has registered growth rate of 24.15 percent in the GST collection and 41.23 percent in excise collection during first four months of financial year 2022-23 as compared to financial year 2021-22. pic.twitter.com/VFQPmUzBbn

