लड़की संग रंगे हांथ पकड़ा गया होशियारपुर का SHO, मकान मालकिन ने कहा - 'टोकने पर देता था केस की धमकी'

Punjab's Hoshiarpur SHO caught red handed with a girl news: होशियारपुर विधानसभा क्षेत्र शामचुरासी के कस्बे बुलोवाल से एक खबर सामने आ रही है जहां बीती रात थाने के पास स्थित कॉलोनी में भारतीय सिपाही के मकान में किराये पर रहने वाले बुलोवाल थाने का एसएचओ पंकज शर्मा एक अज्ञात युवती के साथ पकड़ा गया.

ऐसे में आरोप लगाया गया है कि एसएचओ पंकज शर्मा यहां गलत काम कर रहा था लेकिन हद तो तब हो गई जब कई घंटे तक एसएचओ पंकज शर्मा बाहर ही नहीं आया.

इसके बाद वहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिससे परिजन व लोग मौके पर मौजूद गए. मौके पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर लोग भड़क गए और कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने एसएचओ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

इस बीच, 3 डीएसपी और 2 थानों के आने के बाद, पंकज शर्मा का चेहरा मीडिया से छिपाने के लिए पूरी तरह से ढका हुआ था. उसे बाहर निकाला गया और पुलिस उसे अपने साथ ले गई. हद तो तब हो गई जब इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक युवक मौके पर आ गया और युवती को अपनी बहन बताते हुए अपने साथ ले जाने की बात कही, लेकिन मौके पर लोगों ने लड़की को ले जाने से मना कर दिया.

भारतीय सेना में तैनात सिपाही राजिंदर सिंह ने बताया कि उसने बुलोवाल भोगपुर रोड स्थित कॉलोनी में मकान बना लिया था और पिछले कुछ महीनों से SHO पंकज शर्मा वहां किराए पर रह रहा था. उसने बताया कि आज जब वह घर आया तो उसे घर में किसी अनजान लड़की के होने का शक हुआ, इसलिए जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला.

उन्होंने कहा कि यह घटनाएं करीब 4 से 5 घंटे तक लगातार चलती रहीं, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचे डीएसपी सुरिंदर पाल को इसकी सूचना दी. इस मौके पर परिजनों ने उचित कार्रवाई की मांग करते हुए थानाध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. वहीं डीएसपी सुरिंदरपाल का कहना है कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

