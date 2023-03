Punjab Internet latest news: पंजाब में इंटरनेट बैन को लेकर जारी हुए नए आदेश, जानिए अब कहां-कहां बंद रहेगा इंटरनेट

Punjab Internet and Amritpal Singh latest news today: पंजाब से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है कि राज्य में 'ऑपरेशन अमृतपाल सिंह' के चलते इंटरनेट पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं.

बता दें कि 21 मार्च को जारी किए गए निर्देश के मुताबिक पंजाब के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई थीं. हालांकि, तरन तारन, मोगा, फिरोजपुर, संगरूर, अमृतसर के सब-डिवीजन अजनाला, मोहाली के वाईपीएस चौक और एयरपोर्ट रोड से सटे इलाकों में 23 मार्च तक इंटरनेट पर रोक लगा दी गई थी.

अब नए निर्देश के मुताबिक इनमें से कुछ इलाकों में इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है. इस बीच, तरन तारन और फिरोजपुर को छोड़कर पूरे पंजाब में इंटरनेट सेवाएं जारी रहेंगी.

गौरतलब है कि तरन तारन और फिरोजपुर में 24 मार्च दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट पर रोक रहेगी। पंजाब में 'वारिस पंजाब दे' के मुखी अमृतपाल सिंह के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन का आज छठा दिन है, लेकिन पुलिस के मुताबिक अमृतपाल अभी तक फरार है.

खालिस्तान समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में माहौल न बिगड़े इसके लिए पंजाब पुलिस अलर्ट पर है.

