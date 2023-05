Ludhiana Gangwar news: लुधियाना में गैंगवार! मारा गया गैंगस्टर सुक्खा बाड़ेवालिया!

Punjab's Ludhiana Gangwar, Gangster Sukha Badewalian killed news in Hindi: पंजाब के जिला लुधियाना से एक गैंगवार की खबर सामने आ रही है जहां कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आज यानी सोमवार को गैंगस्टर सुक्खा बाड़ेवालिया का कत्ल कर दिया गया. सरेआम गैंगस्टरों द्वारा हैबोवाल इलाके में गोलियां बरसाई गई.

बता दें कि गैंगस्टर सुक्खा बाड़ेवालिया पर कई अवैध हथियारों व मारपीट के मामले दर्ज थे. सुक्खा लुधियाना पुलिस द्वारा कई मामलों में भगौड़ा भी करार था. फिलहाल अभी कुछ समय पहले ही सुक्खा बाड़ेवालिया जमानत पर जेल से बाहर आया था.

बताया जा रहा है रिक्की नाम के बदमाश ने बाड़ेवालिया को गोलियां मारी. फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है. आज जोगिन्द्र नगर में पुरानी रंजिश के चलते ही एक रिक्की​​​​​​​ नाम के युवक ने उस पर गोलियां दाग दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि हमलावर तीन थे जो सुक्खा को गोलियों से भुन के मौके से भाग गए. यह भी चर्चा है कि सुक्खा को उसी की पिस्टल से गोलियां मारी गई है.

वहीं इस घटना में सिर पर गोली लगने से रोहित भी घायल हो गया जिसे DMC अस्पताल ले जाया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे CCTV कैमरे खंगाले.

इससे पहले बह सुक्खा बाड़ेवालिया पर 2016 में फायरिंग और 2022 में उसकी किडनैपिंग की कोशिश हो चुकी थी. गैंगस्टर सुक्खा बाड़ेवालिया पर हत्या, लूट, डकैती जैसे कई मामले दर्ज हैं. हाल ही में वह जेल से जमानत पर बाहर आया था लेकिन आज उसकी मौत हो गई.

