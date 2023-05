Pakistan Drone Shot Down: ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ BSF ਨੇ ਕੀਤੇ ਢੇਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ

Pakistan Drone Shot Down: ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਡਰੋਨ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਡਰੋਨ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪੁਲ ਮੌਰਾਂ ਬੀਓਪੀ ਨੇੜੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ 22 ਦੇ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ’ਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਅਧੀਨ 22 ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ 144 ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਤਨਖੁਰਦ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2.6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡਰੋਨ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਐਸਐਫ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਚੌਥਾ ਡਰੋਨ ਹੈ।

Punjab | A drone from Pakistan violated Indian Airspace & was intercepted (by fire) by BSF troops of the Amritsar Sector. During the search, a drone has been recovered. Further search operations underway. This is the fourth drone shot down by BSF in the past 2 days: BSF Punjab… pic.twitter.com/CrxUSfpMwd

— ANI (@ANI) May 20, 2023