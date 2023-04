Punjab News: श्री आनंदपुर साहिब से माता नैना देवी मंदिर की दूरी होगी कम!

Punjab Sri Anandpur Sahib Mata Naina Devi Ropeway Project news in hindi: जुलाई 2012 में, हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बीच श्री आनंदपुर साहिब माता नैना देवी मंदिर रोपवे के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके लिए प्रकाश बादल खुद शिमला गए थे. हालांकि, सरकारों के परिवर्तन के साथ परियोजना अव्यवस्थित होती रही.

अब इस प्रोजेक्ट के फिर से शुरू होने की उम्मीद जगी है क्योंकि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच चंडीगढ़ में इस प्रोजेक्ट के लिए चर्चा हुई थी और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रोजेक्ट पर सहमति जताते हुए इस पर विचार किया था. इस पर जल्द काम करने की बात भी कही गई है.

पंजाब सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. श्री आनंदपुर साहिब की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहर को पर्यटन हब बनाने की बात कही थी और इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान जहां प्रयास कर रहे हैं वहीं विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी लगातार प्रयास कर रहे हैं.

आपको बता दें कि जुलाई 2012 में हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के बीच श्री आनंदपुर साहिब और माता नैना देवी धार्मिक स्थलों पर आने वाले तीर्थयात्रियों के आगमन और पर्यटन को देखते हुए एक समझौता हुआ था. बढ़ावा देने के लिए श्री आनंदपुर साहिब माता नैना देवी मंदिर रोपवे परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए गए थे.

उस समय परियोजना की लागत 85 करोड़ रुपये आंकी गई थी और यह तय किया गया था कि दोनों सरकारें परियोजना की लागत साझा करेंगी. लेकिन हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई और 2018 में परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए तत्कालीन हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ एक नया समझौता किया, हालांकि इसका काम हस्ताक्षर करने के बाद भी नहीं अमल में लाया गया.

गौरतलब है कि श्री आनंदपुर साहिब से माता नैना देवी मंदिर की दूरी 24.7 किमी है, लेकिन अगर यह रोपवे बन जाता है तो यह दूरी घटकर 3.5 किमी रह जाएगी.

