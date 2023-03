'COVID-H3N2 भी बढ़ेगा!' कोरोना और H3N2 वायरस के बढ़ते मामले पर रणदीप गुलेरिया का बयान

Randeep Guleria on Coronavirus India and H3N2 Influeza virus in India latest news: जहां भारत में कोरोना और H3N2 Influeza virus के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहां AIIMS के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना का नया स्वरूप एक्सबीबी.1.16 इस समय संक्रमण के मामलों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार साबित हो सकता है, लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है.

रणदीप गुलेरिया ने आगे कहा कि "'मौसम बदलने के साथ रेस्पिरेटरी वायरल इंफेक्शन के मामले बढ़ जाते हैं. COVID-H3N2 भी बढ़ेगा... घबराने की जरूरत नहीं है, अस्पताल में भर्ती होने और मौतों में नाटकीय रूप से वृद्धि नहीं हुई है... अधिकांश मामले हल्के हैं."

गुलेरिया का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश में कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बुधवार के आंकड़े के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 1,134 नए मामले सामने आए जो की पिछले 138 दिन में सबसे अधिक थे. वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7,026 हो गई थी.

गौरतलब है कि वीरवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 1300 नए मामले सामने आए और 140 दिनों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में कोरोना के 1300 या इससे अधिक मरीज पॉजिटिव पाए गए हों. इस बीच कोरोना से 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई.

