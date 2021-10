T-20 world Cup - ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਦੀ Twitter 'ਤੇ ਹੋਈ ਤੂੰ-ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ

ਚੰੰਡੀਗੜ :ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਪਰ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਸਨ।

' ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜ ਗਏ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਟਵੀਟਰ ਉੱਤੇ ਭਿੜ ਗਏ।ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਫਿਕਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੜਾਇਆ।

Oh nakli yeh sun le .. phir decide karna if you support such people who bring disgrace to the game and society? Be honest at least to yourselves.. agree with @iramizraja ? Listen to this https://t.co/mbUDizsPV0 pic.twitter.com/DfjJAymGHQ — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 27, 2021

ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟਵੀਟਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

Don’t teach us how to respect a women.. we very well know that..tell me when u were tweeting on behalf of Amir was right ? I don’t even know who u r to be honest it was you who tweeted first not me.. relax an chill I hv nothing against you so plz stay away from this https://t.co/1ToQTmX1WM