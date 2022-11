ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ FAKE ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲੂ ਟਿਕ, ਕੀ Elon ਮਸਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ?

Twitter blue tick: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਫਾਰ $8' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਲੂ ਟਿੱਕਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਸੀ।

Oh hey donald trump came back to twitter pic.twitter.com/bb0oEeR9yE

— Elon Lumbergh (@randymco) November 9, 2022