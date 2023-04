Eid-ul-Fitr 2023: ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਈਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

Eid-ul-Fitr 2023: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਦ ਦਾ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਨੂੰ ਮੀਠੀ ਈਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਵਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਈਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਈਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਸੁਆਦਲੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਬੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਈਦ ਜਾਂ ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। #EidAlFitr ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

People hug each other after offering namaz at Delhi's Jama Masjid on the occasion of #EidAlFitr pic.twitter.com/nhr8gogkW4

— ANI (@ANI) April 22, 2023