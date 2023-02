IND vs AUS live streaming: यहां देख सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

IND vs AUS live streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज (IND vs AUS test Match) की शुरुआत (IND vs AUS test match date) होने में कुछ ही समय बाकी रह गया है. ऐसे में क्रिकेट लवर्स को भी इसकी शुरुआत का बेसब्री से इंतजार है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने जा रहा यह मैच 9 फरवरी (IND vs AUS venue) को नागपुर (IND vs AUS Nagpur) के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (IND vs AUS First test match) में होगा, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम बुधवार को बैंगलुरु पहुंच जाएगी.

कब होगा IND vs AUS का पहला टेस्ट मैच? (IND vs AUS 1st test date)

भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच 9 फरवरी को होगा.

कहां होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच? (IND vs AUS 1st test place)

नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा.

किस समय होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच? (IND vs AUS 1st test date time)

सुबह 9:30 बजे इसका टॉस होगा.

यहां देख सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच? (IND vs AUS live streaming)

फाइव स्टार FIVE star sports, हॉट स्टार (hotstar), नेटवर्क चैनल (network channel)

भारत की ओर से होंगे ये खिलाड़ी (Team India player in IND vs AUS test)

भारत की ओर से रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारिया, केएल राहुल, शुबमन गिल, श्रेयस अय्यर, श्रीकार भारत, ईशान किशन, अक्सर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जड़ेजा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, सूर्य कुमार यादव और जयदेव उनाकांत खेलेंगे.

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलेंगे ये खिलाड़ी (australian team player in IND vs AUS test)

वहीं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस (कप्तान), एश्टन एगर, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स केरी, कैमरन ग्रीन, पीटर हैंड्सकॉम्ब, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मारनस लाबुस्चगने, नाथन लियोन, लांस मॉरिस, टॉड मर्फी, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मिचेल स्वेपसन, डेविड वॉर्नर खेलते दिखाई देंगे.

