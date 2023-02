IND W vs WI W T20 live streaming: आज होने जा रहा भारत और वेस्टइंडीज के बीच कड़ा मुकाबला

Ind W vs Wi W T20 Live Streaming: आज क्रिकेट के मैदान में भारत और वेस्टइंडीज टीम (Ind W vs Wi W team) आमने-सामने होंगी. जी हां आज 15 फरवरी को आईसीसी महिला टी-20 विश्वकप (ICC Womens T20 World Cup 2023) का मैच होने जा रहा है, जिसके लिए भारत और वेस्टइंडीज की महिला टीम एक-दूसरे को टक्कर देने को तैयार हैं. आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को करारी हार देने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अब वेस्टइंडीज (Ind W vs Wi W Match) को मात देने के लिए कमर कस ली है.

किस समय होगा भारत-वेस्टइंडीज महिला टीम के बीच मुकाबला (Ind W vs Wi W T20 Match Time)

यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे होगा.

कहां होगा भारत-वेस्टइंडीज महिला टीम के बीच मुकाबला? (Ind W vs Wi W T20 Venue)

भारत-वेस्टइंडीज महिला टीम के बीच होने जा रहा मुकाबला कैपटाउन के न्यूलैंड्स ग्राउंड में खेला जाएगा.

टीवी पर यहां देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज महिला टीम के बीच होने वाले मैच का लाइव प्रसारण (How to watch live streaming)

आप भारत-वेस्टइंडीज महिला टीम के बीच होने जा रहे इस मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर देख सकते हैं.

फोन पर कहां देख सकते हैं भारत-वेस्टइंडीज महिला टीम के बीच होने वाले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग? (Ind W vs Wi W T20 Live Streaming on mobile)

अगर आप अपने मोबाइल पर मैच का लाइव प्रसारण देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार एप पर जा सकते हैं. यहां आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे.

भारतीय टीम से खेलेंगी ये खिलाड़ी

अगर हम आज के मैच में भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम की ओर से स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, पूजा वस्त्राकर, रेणुका सिंह ठाकुर, जेमिमा रोड्रिग्ज और राजेश्वरी गायकवाड़ खेल के मैदान में विपक्षी टीम को टक्कर देने के लिए उतरेंगी.

वेस्टइंडीज की ओर से मैदान में उतरेंगी ये महिला खिलाड़ी

वहीं, अगर वेस्टइंडीज की बात जाए तो इनकी टीम से हीली मैथ्यूज (कप्तान), शबिका गजनबी, शेकेरा सेलमैन, शामिलिया कोनेल, रशदा विलियम्स (विकेटकीपर), चिनले हेनरी, जैदा जेम्स, चेडियन नेशन, स्टेफनी टेलर, अफी फ्लेचर और शेमेन कैंपबेल स्पोर्ट्से के मैदान में नजर आएंगे.

