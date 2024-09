Paris Paralympics 2024 : ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟ ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉੱਚੀ ਛਾਲ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ, PM ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ CM ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

Paris Paralympics 2024: ਪੈਰਿਸ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 24 ਸਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਛਾਲ (ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ) ਟੀ47 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਡਰਿਕ ਟਾਊਨਸੇਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਟਾਊਨਸੇਂਡ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟ ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ (ਟੀ47) ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਦ ਨੇ 2.04 ਮੀਟਰ ਦੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵੋਤਮ ਛਾਲ ਮਾਰੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵਾਂ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਤਮਗਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਦ (24) ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ (ਟੀ47) ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਡਰਿਕ ਟਾਊਨਸੇਂਡ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਟਾਊਨਸੇਂਡ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਪੈਰਿਸ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Heartiest congratulations to Nishad Kumar for winning a silver medal in the high jump at the Paris Paralympics. It is his successive silver medal in the high jump event after his Tokyo Paralympic silver medal. His consistency and excellence can be emulated by sportspersons in our…

— President of India (@rashtrapatibhvn) September 2, 2024