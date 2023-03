IPL 2023: जो सुन नहीं सकते अब वो भी आईपीएल 2023 की कमेंट्री नहीं करेंगे मिस

MS Dhoni in IPL 2023 Update: आईपीएल 2023 के आधिकारिक ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स (Star Sports) उन लोगों के लिए बड़ी पहल की है जो सुन नहीं सकते. दरअसल, स्टार स्पोर्ट्स ने आईपीएल 2023 में होने वाली कमेंट्री (IPL 2023 commentary) के लिए ‘सबटाइटल फीड’ (IPL 2023 Subtitle Feed) लॉन्च किया है.

आईपीएल 2023 में होने वाली कमेंट्री (IPL 2023 commentary) के लिए ‘सबटाइटल फीड’ (IPL 2023 Subtitle Feed) के तहत उन लोगों को मदद मिलेगी जो सही से सुन नहीं सकते. अब वो लोग इस फीचर के ज़रिए आईपीएल कमेंट्री का लुत्फ उठा सकते हैं. इस फीड को लॉन्च करते समय स्टार स्पोर्ट्स ने एमएस धोनी (MS Dhoni) के 15 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए एक प्रोमो लांच किया.

यह एक इमोशनल प्रोमो है जिसमें एमएस धोनी के प्रशंसक धोनी के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं. इस प्रोमो में देखा जा सकता है कि धोनी के फैंस खचाखच भरे स्टेडियम में उनका नाम चिल्ला रहे हैं और अपना जुनून और अपनी भावना दिखा रहे हैं. वहीं इस प्रोमो में एक छोटी बच्ची भी ही जो इशारों से अपने जज़्बात बयान कर रही है.

उसके इशारों की भाषा के बारे एक शख्स बता रहा है कि वो कह रही है कि उसने कभी शोर नहीं सुना लेकिन धोनी के लिए इस शोर को वो महसूस कर सकती है.

बता दें कि स्टार स्पोर्ट्स के प्रवक्ता का कहना है कि फैंस के लिए स्टार स्पोर्ट्स हमेशा सबसे आगे रहा है और ‘सबटाइटल फीड’ पेश करते हुए उन्हें गर्व महसूस हो रहा है. उन्होंने कहा कि यह एक नई तकनीक है जिसका उद्देश्य है आईपीएल 2023 के उत्साह को विकलांग प्रशंसकों सहित सभी के लिए प्रदान कराना.

