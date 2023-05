KL Rahul Ruled Out of IPL 2023: आईपीएल 2023 से बाहर हुए के एल राहुल!

KL Rahul Ruled Out of IPL 2023 news in Hindi: आईपीएल 2023 फिलहाल अब तक रोमांचक रहा है. फिर चाहे वो यशस्वी जैस्वाल का शतक हो, या राशिद खान की हैट्रिक, या फिर विराट कोहली की गौतम गंभीर और नवीन उल हक़ के साथ लड़ाई, आईपीएल 2023 में हर रंग देखने को मिले हैं. हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके कप्तान के एल राहुल आईपीएल 2023 से बाहर हो गए हैं.

यह अपडेट तब सामने आया जब के एल राहुल की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला आज यानी बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ था. हालांकि खबर के पोस्ट होने तक लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान का एलान नहीं किया गया है और अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई है.

बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) के पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ मैच खेलते हुए के एल राहुल चोटिल हो गए थे जब वह गेंद को बॉउंड्री तक जाने से रोकने के लिए बहुत तेज़ भागे थे.

उस वक्त जितने परेशान लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस थे उतनी ही परेशान उनकी पत्नी अथिया शेट्टी भी थी. लखनऊ सुपर जायंट्स के एल राहुल को जरूर मिस करेंगे लेकिन क्योंकि टीम में क्विंटन डी कॉक भी हैं तो लोगों को उम्मीद है कि उनके होने से बल्लेबाजी क्रम में कुछ ख़ास प्रभाव नहीं पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: Pradosh Vrat 2023: आज के दिन किए गए ये उपाय नौकरी और बिजनेस में दिलाएंगे तरक्की

हालांकि चिंता का विषय यह है कि क्या के एल राहुल वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023 से पहले अपनी चोट से उभर पाएंगे? मुकाबला ऑस्ट्रेलिआ जैसी बड़ी दिग्ज टीम के साथ है और ऑस्ट्रेलिआ के खिलाफ के एल राहुल का दबदबा रहा है. इसलिए भारतीय टीम चाहेगी की के एल राहुल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023 के फाइनल से पहले यह भारतीय टीम को तीसरा झटका होगा.

ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय टीम के विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत भी चोटिल हैं और फिलहाल अपनी चोट से उभर रहे हैं. वहीं भारतीय गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह भी चोटिल हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023 नहीं खेल पाएंगे.

यह भी पढ़ें: PBKS vs MI, IPL 2023: मोहाली के पीसीए स्टेडियम में आज आखरी मैच रहेगा यादगार या बारिश की होगी बौछार?

(For more Hindi news apart from KL Rahul Ruled Out of IPL 2023, stay tuned to Zee PHH)