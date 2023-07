MS Dhoni News: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲਿਫਟ; ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਦਿਲ

MS Dhoni Viral Video: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ (Mahendra Singh Dhoni) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਅਮੀਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਧੋਨੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸੀਕਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸ਼ੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਧੋਨੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਾਹਿਅੰਕ ਨਾਮ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਧੋਨੀ ਆਪਣੇ ਰਾਂਚੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

MS Dhoni Viral Video

Dhoni's Farmhouse is so big that he need bike to drop security guard at the Entrance

PS : Lucky security guard who gets bike ride with Dhoni . pic.twitter.com/l0KS3dkwmj

— MAHIYANK ™ (@Mahiyank_78) July 2, 2023