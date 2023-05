PBKS vs DC, IPL 2023: पंजाब के लिए प्लेऑफ का रास्ता नहीं आसान, जिस दिल्ली को किया था बाहर, वही रास्ता काटने को तैयार!

PBKS vs DC, IPL 2023 news in Hindi: आईपीएल 2023 फिलहाल काफी रोमांचक स्थिति में हैं. गुजरात टाइटंस तो आईपीएल के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है लेकिन बाकी के 3 स्थानों के लिए लड़ाई जारी है. दिलचस्प बात यह है कि इन 3 स्थानों के लिए 8 टीमों के बीच मुकाबला है. ऐसे में 17 मई को धर्मशाला में मैच नंबर 64 यानी कि पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स (Punjab Kings vs Delhi Capitals) के बीच में खेला जाने वाला मैच और भी रोमांचक होगा.

मज़े की बात यह है कि बीते शनिवार को हुए गए मैच में पंजाब ने दिल्ली को 31 रन से हरा के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 से नॉक आउट कर दिया था और अब 17 मई को होने वाले मैच में पंजाब का मुकाबला उसी दिल्ली कैपिटल्स से है. यह मैच आईपीएल 2023 में पंजाब किंग्स की किस्मत तय करेगा.

पंजाब किंग्स अब तक खेले गए 12 मैचों में से केवल छह मैचों पर ही जीत दर्ज कर पाई है. फिलहाल प्वाइंट्स टेबल पर पंजाब आठवें नंबर पर है, इसका मतलब यह है कि श‍िखर धवन के नेतृत्व में खेल रही इस टीम को प्लेऑफ में अपना स्थान बनाने के लिए दिल्ली के खिलाफ सुनिश्चित रूप से जीत दर्ज करनी होगी. हालांकि उनका NRR अभी भी कम है.

PBKS vs DC, IPL 2023 news in Hindi: दिल्ली से हार, पंजाब बाहर?

हालांकि अगर दिल्ली यह मैच जीत जाती है तो भी पंजाब सीधे-सीधे बाहर नहीं होगी क्योंकि एक मैच हारते ही पंजाब को एक तो राजस्थान से मैच जीतना होगा और दूसरी टीमों के रिजल्ट पर न‍िर्भर रहना होगा. इसलिए पंजाब किंग्स की कोशिश रहेगी की वह दिल्ली के खिलाफ मैच में जीत दर्ज करे और राजस्थान को भी बड़े फरक से हराए. लेकिन दिल्ली के खिलाफ मैच इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पंजाब ने उनके प्लेऑफ के सपने को तोड़ा है और दिल्ली (Punjab Kings vs Delhi Capitals) चुपचाप बैठने वाली टीमों में से नहीं है.

यह भी पढ़ें: Adah Sharma Road Accident: सड़क हादसे का शिकार हुई 'द केरल स्टोरी' की अदाकारा अदा शर्मा!

फिलहाल आईपीएल 2023 अब अपने शबाब पर है. गुजरात टाइटंस आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 15 मई, सोमवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच में गुजरात ने हैदराबाद पर बड़ी जीत दर्ज की और प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई. अब कौन सी तीन टीमें प्लेऑफ में क्वाल‍िफाई करेंगी वह जल्द ही देखने को मिल जाएगा.

यह भी पढ़ें: देखें इमरान हाशमी संग जन्नत में अपना जलवा बिखेर चुकीं सोनल चौहान की बोल्ड Photos