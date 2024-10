अभिनव अरोड़ा की मां का बड़ा दावा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अभिनव को जान से मारने की दी धमकी!

Abhinav Arora: 10 वर्षीय आध्यात्मिक वक्ता अभिनव अरोड़ा के परिवार ने दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है. अभिनव की मां ज्योति अरोड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा संदेश मिला है.

ज्योति अरोड़ा ने कहा, "हमें आज लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज मिला जिसमें हमें धमकी दी गई कि अभिनव को मार दिया जाएगा. कल रात हमें एक कॉल आया जिसे मैंने मिस कर दिया. हमें आज उसी नंबर से मैसेज मिला कि वे अभिनव को मार देंगे."

His mother, Jyoti Arora says, "...We received a call message from Lawrence Bishnoi group today where we were being threatened that Abhinav would be killed. Last… pic.twitter.com/A89FNRvOCN

#WATCH | Mathura, UP: Family of Abhinav Arora claims that he received a life threat from Lawrence Bishnoi gang.

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए हमारा चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके बेटे ने भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं किया है.

मां ने कहा, "मेरे बेटे को बिना कोई गलत काम किए भी बहुत कुछ सहना पड़ रहा है."

स्वामी रामभद्राचार्य ने अरोड़ा को डांटा

अभिनव अरोड़ा तब से चर्चा में हैं जब आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने उन्हें एक धार्मिक कार्यक्रम में डांटा था. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अभिनव अरोड़ा एक धार्मिक कार्यक्रम में स्वामी रामभद्राचार्य के बगल में मंच पर भजन गाते और नाचते नजर आ रहे हैं. नाराज स्वामी रामभद्राचार्य ने बच्चे को मंच से नीचे जाने को कहा.

वीडियो में वरिष्ठ आध्यात्मिक नेता को यह कहते हुए सुना जा सकता है - "आप पहले नीचे जाओ. इनको कहो नीचे जाने के लिए.

Swami Rambhadracharya ji is blind but he saw through this fraud and asked him to go down from the stage.

Swami Rambhadracharya ji never ceases to amaze me.pic.twitter.com/lPQlkJyS7t

