बड़सर विधानसभा सीट का क्या है राजनीतिक इतिहास, इस सीट पर कांग्रेस का है राज

Barsar Assembly Seat: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Himachal assembly election 2022) के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है. प्रदेश में 12 नवंबर (Himachal election voting date) को 68 विधानसभा सीटों (Himachal assembly seats) पर मतदान होना है और 8 दिसंबर को परिणाम घोषित किया जाना है. ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपना-अपना नामांकन भी भर दिया है. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश की एक-एक विधानसभा सीट के बारे में, आज इस खबर में हम आपको बताएंगे प्रदेश की बड़सर विधानसभा सीट (Barsar Assembly seat) के बारे में...

क्या है 2012 और 2017 का रिजल्ट?

हिमाचल की बड़सर विधानसभा सीट जिला हमीरपुर के अंतर्गत आती है. इस सीट पर अभी कांग्रेस के इंद्र दत्त लखनपाल (who is Inder Dutt Lakhanpal) का कब्जा है. इस विधानसभा क्षेत्र में 2012 में कुल (himachal assembly election 2012) 75,582 वोटर थे. इस चुनाव में कांग्रेस के इंद्र दत्त लखनपाल (Inder Dutt Lakhanpal) को 26,041 वोट मिले थे, वहीं, 2017 विधानसभा चुनाव (Himachal assembly election 2017) में इंद्र दत्त लखनपाल को 25,679 वोटों से जीत हासिल हुई थी. उन्होंने 2012 चुनाव में बीजेपी के बलदेव शर्मा (who is baldev sharma) को 2,658 वोटों के मार्जिन से हराया था जबकि 2017 में 439 वोटों के मार्जिन से हराया था. 2012 में बीजेपी के बलदेव शर्मा 23,383 वोट पाकर दूसरे नंबर पर थे जबकि 2017 में बीजेपी के बलदेव शर्मा 25,240 वोटों से दूसरे नंबर पर थे.

क्या है हिमाचल का वोट प्रतिशत?

बता दें, हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होने हैं और 8 दिसंबर को परिणाम घोषित होगा. प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी कर दी गई है. अब 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जाएंगे. राज्य की 68 विधानसभा सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जनजाति आरक्षित हैं, वहीं अगर मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 28,46,201 है और 27,28,555 महिला वोटर हैं. इसके अलावा 56,001 मतदाता ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं. थर्ड जेंडर की बात की जाए तो इनकी संख्या 1.22 लाख है.

