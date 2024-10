Blinkit ने प्रमुख शहरों में कपड़े और जूते 10 मिनट में लौटाने की सुविधा की शुरू

Blinkit: क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने चुनिंदा भारतीय शहरों में कपड़ों और जूतों की श्रेणियों के लिए 10 मिनट में वापसी और एक्सचेंज सेवा शुरू करने की घोषणा की है. इस सुविधा का उद्देश्य ऑनलाइन खरीदारों की एक बड़ी समस्या को हल करना है: आकार और फिट संबंधी समस्याएं.

सीईओ ने क्या कहा ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ढींडसा ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर सेवा के शुभारंभ के बारे में पोस्ट किया.

Introducing Easy Returns on Blinkit!

Customers can initiate a return/ exchange in case of a size or fit issue with the delivered product. This solves a crucial problem of size anxiety for categories like clothing and footwear.

The cool part - return or exchange will happen… pic.twitter.com/iWUcoPaOLj

— Albinder Dhindsa (@albinder) October 15, 2024