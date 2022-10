चौपाल विधानसभा सीट पर 10 साल से BJP का कब्जा, क्या AAP बनाने देगी किसी और को जगह

Chopal VidhanSabha Seat: हिमाचल प्रदेश में इस साल 68 विधानसभा सीटों (Himachal assembly election 2022) पर चुनाव होने हैं. प्रदेश की एक-एक सीट राजनीतिक (Himachal assembly seats) लिहाज से महत्पूर्ण है. ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियों की भी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की जाए. इस बार कांग्रेस (Congress) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ ही आम आदमी पार्टी (AAP) के चुनावी मैदान में उतरने से टक्कर जबरदस्त होने वाली है. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं एक-एक सीट का इतिहास. इस खबर में हम आपको बताएंगे प्रदेश की चौपाल विधानसभा सीट (Chopal assemby seat) के बारे में...

ये भी पढ़ें- Shimla urban: जानिए उस चायवाले की कहानी, जिसके लिए BJP ने मंत्री का टिकट काट दिया

चौपाल सीट का क्या है राजनीतिक समीकरण?

हिमाचल का चौपाल विधानसभा क्षेत्र शिमला जनपद (Shimla) के अंतर्गत आता है. इस सीट पर अभी बीजेपी काबिज है. बीते यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के बलबीर सिंह वर्मा (Who is Balveer singh) ने जीत दर्ज की थी. 2012 में बलवीर सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी डा. सुभाष चंद्र (Who is Dr. Subhash Chandra) को 647 वोटो के मार्जिन से हराया था जबकि 2017 चुनाव में बलवीर सिंह वर्मा ने कांग्रेस के कांग्रेस के प्रत्याशी डा. सुभाष चंद्र को 4587 वोटों से मात देकर जीत हासिल की थी. अब आगामी 2022 के चुनाव में भी बलवीर सिंह जीत का दावा करते हुए चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं.

ये भी पढ़ें- Video: जानें क्यों खास है शिमला शहरी विधानसभा सीट, कांग्रेस BJP और AAP क्यों हासिल करना चाहती है जीत

क्या रहा इस सीट का राजनीतिक इतिहास?

साल पार्टी विजेता वोट

1972 कांग्रेस केवल राम चौहान 8,717

1977 जेएनपी राधा रमन 6,466

1982 कांग्रेस केवल राम चौहान 12,307

1985 कांग्रेस योगिंदर चंद 16,221

ये भी पढ़ें- Himachal assembly election: शिमला ग्रामीण विधानसभा सीट पर कभी नहीं खिला कमल, कांग्रेस ने लहराया अपना परचम

1990 बीजेपी राधा रमन शास्त्री 17,124

1993 आईएनडी योगेंद्र चंदा 16,796

1998 कांग्रेस योगेंद्र चंदा 18,972

2003 आईएनडी सुभाष चंद 10,910

2007 कांग्रेस डां. सुभाष चंद मांगलेते 20,785

2012 आईएनडी बलवीर सिंह वर्मा 22,056

2017 बीजेपी बलवीर सिंह वर्मा 29,537

WATCH LIVE TV