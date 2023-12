Delhi Pollution: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਹਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ

Delhi Pollution: ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (AQI) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ AQI 372 ਸੀ ਯਾਨੀ "ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ, 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ AQI ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 403 ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ "ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ AQI ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 450 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

#WATCH | The Air Quality Index (AQI) is in the 'Very Poor' category in Delhi as per the Central Pollution Control Board (CPCB)

(Visuals from AIIMS, shot at 7:05 am) pic.twitter.com/m23o2HFEg2

— ANI (@ANI) December 2, 2023