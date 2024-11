Delhi AQI Today: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਈ ਧੂੰਦ, AQI 400 ਨੂੰ ਪਾਰ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ

Delhi Air Pollution Update: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ AQI 400 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਨਵੰਬਰ 2024) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ AQI 352 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ AQI ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ​​ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਹਲਕੀ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਫਦਰਜੰਗ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 17.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 3°-5°C ਵੱਧ ਹੈ।

#WATCH | Delhi covered in a layer of haze in the morning as air quality remains in 'very poor' category as per Central Pollution Control Board (CPCB) and winters arrive gradually. Visuals from the area around Akshardham Temple and Mayur Vihar.

(Drone visuals shot between 8:15 am… pic.twitter.com/7rADspxlzn

