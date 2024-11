Delhi Weather Update: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ! ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਘਟੀ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ AQI

Delhi Weather Updates: ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਢੱਕੀ ਹੈ।

#WATCH | Delhi continues to be covered in a blanket of smog in the mornings as the air quality in the city remains in the 'Very Poor' category as per the Central Pollution Control Board (CPCB).

(Visuals from the area around Akshardham) pic.twitter.com/GtK3CZlmWe

