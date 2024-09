Ford: भारत में 3 साल बाद फिर से शुरू होगा फोर्ड का उत्पादन, कंपनी ने की पुष्टि

Ford Motor Company: महीनों की बातचीत के बाद, फोर्ड ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह तमिलनाडु वापस आ रही है. कंपनी ने कहा कि उसने तमिलनाडु सरकार को एक आशय पत्र (एलओआई) प्रस्तुत किया है, जिसमें निर्यात के लिए विनिर्माण के लिए अपने चेन्नई संयंत्र का उपयोग करने के इरादे की पुष्टि की गई है.

कंपनी की वर्तमान घोषणा फोर्ड नेतृत्व और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बीच उनकी अमेरिकी यात्रा के दौरान हुई बैठक के बाद की गई है.

Had a very engaging discussion with the team from @Ford Motors! Explored the feasibility of renewing Ford’s three decade partnership with Tamil Nadu, to again make in Tamil Nadu for the world! @TRBRajaa @Guidance_TN @TNIndMin #InvestInTN #ThriveInTN #LeadWithTN #DravidianModel pic.twitter.com/J2SbFUs8vv

फोर्ड ने अपनी योजनाओं को एक "रणनीतिक कदम" बताया, जिसके बारे में उसने कहा, " कंपनी की महत्वाकांक्षी फोर्ड+ विकास योजना के हिस्से के रूप में, वैश्विक बाजारों में निर्यात के लिए विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सुविधा को फिर से तैयार किया जाएगा." फोर्ड इंटरनेशनल मार्केट्स ग्रुप के अध्यक्ष के हार्ट, जो इस सप्ताह की शुरुआत में शिकागो में टीएन सीएम के साथ बैठक में मौजूद थे, ने कहा: "हम तमिलनाडु सरकार से चल रहे समर्थन के लिए आभारी हैं क्योंकि हमने चेन्नई संयंत्र के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज की थी.

#FORD IS BACK

A year of constant interactions and consistent pitches under the guidance of our @cmotamilnadu Thiru @mkstalin avl have today resulted in the return of #FordMotorCompany to #TamilNadu

Our CM's efforts to showcase TN's manufacturing prowess, its abundant… https://t.co/lanpPTNSMC pic.twitter.com/naJ0yptbjS

— Dr. T R B Rajaa (@TRBRajaa) September 13, 2024