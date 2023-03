Weird News: ਚਿਪਸ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਰਾ; ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

Viral News: ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ-ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਜੋੜੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੋਮੋਜ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਖਾਨ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਅੱਜਕਲ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ-ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਡੀਲੇਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ (Girlfriend tried to kill her boyfriend)ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਪਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਕੜਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਥਿਊ ਫਿਨ ਨਾਂ ਦੇ 42 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸ਼ਾਰਲੋਟ ਨੇ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ (Girlfriend tried to kill her boyfriend)ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚਿਪਸ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਕੇਟ 'ਚੋਂ ਚਿਪਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ।

ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਿਆ।ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਿਪਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (Girlfriend tried to kill her boyfriend)ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥਿਊ (Girlfriend tried to kill her boyfriend)ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਰਲੋਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।