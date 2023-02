Benefits of Hug: सेहत के लिए काफी अच्छा होता है हग करना, गले लगाकर सोने से होते हैं ये फायदे

Happy Hug Day 2023: ये तो आप सभी को मालूम है कि इन दिनों प्रेमियों का त्योहार यानी वैलेंटाइन सीजन (Valentine season 2023) चल रहा है. इस वीक (Valentine week 2023) का हर दिन प्रेमियों के बेहद खास होता है. 7 फरवरी से (Valentine week start date) शुरु हुए इस वीक का आज सातवां दिन (Valentine week 7th day) है, जिसे हग डे (Hug day 2023) कहा जाता है. हग डे यानी इस दिन प्रेमी (why are celebrate Hug day) एक-दूसरे को गले लगाकर अपने प्यार का इजहार करते हैं. हग करना अपने प्यार को जाहिर (Importance of Hug day) करने का एक अच्छा तरीका तो है ही, लेकिन हग करना बॉडी (benefits of hug for health) के लिए भी काफी अच्छा रहता है.

रिश्ता मजबूत बनाए रखने के लिए अच्छा होता है हग करना

अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो वह किसी ऐसे शख्स को हग करता जो उसके करीब होता है. कुछ समय तक उसे गले लगाए रखने के बाद वह मानसिक रूप से नॉर्मल महसूस (benefit of hug for stress) करता है. रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में हग करना (benefits of hug for relationship) काफी मददगार साबित होता है. इसलिए कहा जाता है जादू की झप्पी.

ये भी पढ़ें- Valentine's day 2023 Romantic रोमांटिक बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश की ये जगह हैं सबसे बेस्ट

स्ट्रेस दूर करने में मददगार होता है हग करना

जब आप किसी को हग करते हैं तो उस समय आप सब कुछ भूलकर शांत हो जाते हैं. इस दौरान आपको इस चीज का जरा भी अहसास नहीं होता कि आपके आस-पास क्या हो रहा है. आपके साथ कुछ समय पहले क्या हुआ. ऐसे में अपनी टेंशन दूर करने के लिए हग करना काफी अच्छा होता है.

हग करके सोने के फायदे

हग करने को लेकर एक थ्योरी यह भी है जो लोग किसी को हग करके सोते उन्हें दूसरे लोगों की तुलना में अच्छी नींद आती है. इससे आपकी नींद पूरी होती और दिन भर की थकान दूर होती है, जिसकी वजह से आपकी सेहत भी अच्छी रहती है.

ये भी पढ़ें- Valentine week 2023: आप भी वैलेंटाइन वीक को लेकर हैं कंफ्यूज तो यहां जानें सही क्रम और हर दिन का प्लान

रिसर्च के अनुसार क्या हैं हग करने के फायदे?

एक रिसर्च में पाया गया है कि किसी को गले लगाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है. जब किसी को हग किया जाता है तो इस दौरान शरीर का ऑक्सीटोसिन ब्लड में पहुंचता है और ब्लड सुर्कुलेशन बेहतर होता है. इसके साथ ही स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल भी लेवल में आ जाता है. इससे आप टेंशन फ्री महसूस करते हैं और आपकी यादाश्त भी अच्छी होती है.

WATCH LIVE TV