London Metro Dance Video: ਲੰਡਨ 'ਚ ਖਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

London Metro Dance Video: ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ (Delhi Metro Viral Video) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਸ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ (Punjabi song) 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੰਡਨ ਦੀ ਖਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੰਡਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਬਵੇਅ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮਸਤੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ (dance in metro) ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸਟਾਈਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ (Indians dancing in an empty London metro line) ਦੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ '@UB1UB2' ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਬਵੇਅ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।