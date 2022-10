हिमाचल की नाहन विधानसभा सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और AAP के बीच कड़ी टक्कर

Nahan vidhansabha seat: हिमाचल प्रदेश की नाहन विधानसभा सीट (Nahan Assembly Seat) प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में शामिल है. यह सीट जिला सिरमौर (Dist Sirmaur) के अंतर्गत आती है. 2017 विधानसभा चुनाव (Himachal assemlby election 2022) में यहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत हुई थी. इस साल नाहन विधानसभा (Nahan assembly constitunecy) क्षेत्र में 51.30 प्रतिशत मतदान हुआ था. इस समय बीजेपी के डॉ. राजीव बिंदल (who is Dr rajeev bindal) ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अजय सोलंकी (who is Ajay solanki) को 3,990 वोटों के मार्जिन से हराया था.

क्या रहा विधानसभा चुनाव 2017 का परिणाम?

इस संसदीय क्षेत्र के सांसद बीजेपी के सुरेश कश्यप (who is suresh kashyap) हैं. सुरेश कश्यप ने कांग्रेस के कर्नल धनीराम शांडिल को 3,27,515 वोटों से हराया था. हर साल हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर होती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी (AAP) के आने से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है. हिमाचल में पहली बार आम आदमी पार्टी के आने से इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है. 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस समेत कुल 6 दलों ने चुनाव लड़ा था.

साल पार्टी विजेता मतदाता

1977 जनता पार्टी श्यामा शर्मा 26,006

1982 जनता पार्टी श्यामा शर्मा 29,762

1985 कांग्रेस अजय बहादुर सिंह 31,770

1990 जनता दल श्यामा शर्मा 40,725

1993 कांग्रेस कुश परमार 44,050

1998 कांग्रेस कुश परमार 50,223

2003 लोजपा सदानंद चौहान 53,303

2007 कांग्रेस कुश परमार 59,823

2012 बीजेपी राजीव बिंदल 67,890

2017 बीजेपी राजीव बिंदल 75,025

2022 में कौन किसे दे रहा टक्कर?

अब 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राजीव बिंदल और कांग्रेस के अजल सोलंकी के बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है. इस साल 'आप' के आ जाने से मुकाबला काफी दिलचस्प होगा. बता दें, राजीब बिंदल को हिमाचल की राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता है. राजीव बिंदल एक या दो बार नहीं बल्कि 5 बार इस क्षेत्र के विधायक चुने जा चुके हैं.

